Песков заявил, что Путин продолжит поездки по России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит при необходимости поездки по стране, однако мероприятия по их подготовке будут оптимизированы. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране", - сказал он. Песков добавил, что при этом мероприятия по подготовке таких поездок в связи с распространением коронавируса "будут просто оптимизированы без ущерба для рабочего графика главы государства".

В среду Путин планировал посетить с двухдневной рабочей поездкой Санкт-Петербург, однако отменил ее, он выступил из своей резиденции в Ново-Огарево с обращением к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. В четверг он проводит в Ново-Огарево встречу с бизнесом, которую планировал провести в Санкт-Петербурге. Также в этот день он примет участие в саммите "Большой двадцатки" по видеосвязи.