{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Песков заявил, что Путин продолжит поездки по России

При этом мероприятия по подготовке таких поездок в связи с распространением коронавируса "будут просто оптимизированы", заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит при необходимости поездки по стране, однако мероприятия по их подготовке будут оптимизированы. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране", - сказал он. Песков добавил, что при этом мероприятия по подготовке таких поездок в связи с распространением коронавируса "будут просто оптимизированы без ущерба для рабочего графика главы государства".

В среду Путин планировал посетить с двухдневной рабочей поездкой Санкт-Петербург, однако отменил ее, он выступил из своей резиденции в Ново-Огарево с обращением к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. В четверг он проводит в Ново-Огарево встречу с бизнесом, которую планировал провести в Санкт-Петербурге. Также в этот день он примет участие в саммите "Большой двадцатки" по видеосвязи.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков объяснил отмену рабочей поездки Путина в Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента отметил, что необязательных перемещений лучше избегать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС