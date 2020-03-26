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Экстренный саммит G20 по коронавирусу
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Видеоконференция G20 будет закрыта для прессы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что формат выбрала страна-организатор, а именно Саудовская Аравия

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Видеоконференция лидеров Группы двадцати (G20) в четверг пройдет в закрытом для прессы режиме, Кремль продемонстрирует только кадры, как она организована технически. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, виртуальный саммит начнется в 15:00 мск. "Мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически, но в целом она [видеоконференция] будет целиком закрытая для прессы", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что формат выбрала страна-организатор, то есть - Саудовская Аравия, которая председательствует в этом году в "двадцатке".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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