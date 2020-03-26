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Путин: ситуация с коронавирусом подчеркнула важность социальных поправок в конституцию

Президент России напомнил, что "одна из ключевых вещей, заложенных в эти поправки, заключается в том, чтобы придать социальному характеру государства абсолютно ясные и понятные очертания"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию РФ. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Он напомнил, что "одна из ключевых вещей, заложенных в эти поправки, заключается в том, чтобы придать социальному характеру государства абсолютно зримые, ясные и понятные очертания, насколько это можно сделать в основном законе страны".

"И сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, в том числе испытаниями, связанными с необходимостью реализации социальных прав граждан, [показывает, что] закрепление их [социальных прав] в основном законе востребовано - это стало еще более очевидным", - добавил Путин.

Глава государства отметил, что в нынешней ситуации пандемии "в некоторых странах в больницы не берут совсем, домой не приходит никто, люди умирают в квартирах, а их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки". "Поэтому это вещи очень серьезные, это не пустой разговор", - подчеркнул президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в конституцииРаспространение коронавируса нового типа
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