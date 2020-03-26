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Экстренный саммит G20 по коронавирусу
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Путин пообщался с Макроном и присоединился к саммиту лидеров G20

Саммит "Большой двадцатки" проходит в формате видеоконференции
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту "Большой двадцатки". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент завершил телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту "Большой двадцатки", - сказал он.

Глава государства присоединился к видеосаммиту из своего кабинета в подмосковной резиденции.

В пресс-службе президента сообщили, что на видеоконференции присутствуют также российский шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш и глава Минфина Антон Силуанов.

Общение лидеров "двадцатки" проходит в закрытом для прессы формате, у него нет фиксированной продолжительности. Ожидается, что по завершении саммита будет принято совместное заявление. 

В ходе саммита будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь. 

Телеканал "Россия 24" показал несколько кадров, снятых в кабинете российского лидера. Телеоператоры запечатлели, как Путин расположился за рабочим столом и просматривает бумаги. Глава государства также использует наушник для синхронного перевода, а напротив его стола установлен большой телевизионный экран.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЛукаш, Светлана ВладимировнаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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