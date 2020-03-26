Путин пообщался с Макроном и присоединился к саммиту лидеров G20

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту "Большой двадцатки". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент завершил телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном и присоединился к саммиту "Большой двадцатки", - сказал он.

Глава государства присоединился к видеосаммиту из своего кабинета в подмосковной резиденции.

В пресс-службе президента сообщили, что на видеоконференции присутствуют также российский шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш и глава Минфина Антон Силуанов.

Общение лидеров "двадцатки" проходит в закрытом для прессы формате, у него нет фиксированной продолжительности. Ожидается, что по завершении саммита будет принято совместное заявление.

В ходе саммита будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Телеканал "Россия 24" показал несколько кадров, снятых в кабинете российского лидера. Телеоператоры запечатлели, как Путин расположился за рабочим столом и просматривает бумаги. Глава государства также использует наушник для синхронного перевода, а напротив его стола установлен большой телевизионный экран.