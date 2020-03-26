{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ: протест Варшавы из-за статей об отказе пустить самолеты в Италию безоснователен

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал действия польских властей

ВАРШАВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Варшаве Сергей Андреев разъяснил МИД Польши, что претензии к официальным властям РФ из-за распространения в российских СМИ информации о якобы имевшей место невыдачи руководством республики согласия на пролет самолетов с помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом, не имеют оснований.

"Я был приглашен в МИД Польши к директору восточного департамента Яну Хофмоклю, который заявил протест по поводу того, что в российских СМИ распространяется утверждение о том, что Польша не разрешила пролет военных самолетов с гуманитарной помощью для Италии", - сказал Андреев ТАСС в четверг.

По словам посла, в беседе с представителем МИД Польши он указал, что, отвечая на вопросы журналистов по этой теме, посольство поясняло: никаких обращений российской стороны к польским властям не было. Поэтому, как разъяснил Андреев, "претензии к официальным властям не имеют оснований".

О том, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство, написал в  в понедельник председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, раскритиковав действия польских властей. МИД Польши опроверг эту информацию, указав, что российская сторона не просила согласия на вход в польское воздушное пространство.

В субботу президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать стране необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. К 25 марта пятнадцать самолетов ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставили средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

Теги
ИталияРоссияПольша
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперт: итоги видеоконференции глав МИД G7 внушают оптимизм в борьбе с коронавирусом
США продолжат гнуть свою линию на оказание давления на Иран, КНР, КНДР и Россию, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС