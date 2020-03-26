Посол РФ: протест Варшавы из-за статей об отказе пустить самолеты в Италию безоснователен

ВАРШАВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Варшаве Сергей Андреев разъяснил МИД Польши, что претензии к официальным властям РФ из-за распространения в российских СМИ информации о якобы имевшей место невыдачи руководством республики согласия на пролет самолетов с помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом, не имеют оснований.

"Я был приглашен в МИД Польши к директору восточного департамента Яну Хофмоклю, который заявил протест по поводу того, что в российских СМИ распространяется утверждение о том, что Польша не разрешила пролет военных самолетов с гуманитарной помощью для Италии", - сказал Андреев ТАСС в четверг.

По словам посла, в беседе с представителем МИД Польши он указал, что, отвечая на вопросы журналистов по этой теме, посольство поясняло: никаких обращений российской стороны к польским властям не было. Поэтому, как разъяснил Андреев, "претензии к официальным властям не имеют оснований".

О том, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство, написал в в понедельник председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, раскритиковав действия польских властей. МИД Польши опроверг эту информацию, указав, что российская сторона не просила согласия на вход в польское воздушное пространство.

В субботу президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать стране необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. К 25 марта пятнадцать самолетов ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставили средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.