Эксперт: итоги видеоконференции глав МИД G7 внушают оптимизм в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Результаты видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция, Япония) внушают определенный оптимизм, поскольку стороны продемонстрировали настрой на конструктивное взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Как напомнил эксперт, именно синхронизация действий по борьбе с пандемией стала центральной темой конференции. "Я проявил бы осторожный оптимизм сейчас, - сказал он. - Мне кажется, что в общем разговоре есть намек на то, что удастся наладить взаимодействие, которое будет лучше, чем сейчас. Во всяком случае, на словах они продемонстрировали согласие".

По итогам беседы министры договорились оказывать финансовую поддержку международной коалиции в разработке вакцины и методов лечения коронавируса, а также условились работать над сохранением торговых цепочек и авиасообщения для эвакуации граждан из-за рубежа. При этом, как обратил внимание аналитик, для того, чтобы строить дальнейшие выводы относительно налаживания международного сотрудничества в борьбе с пандемией, "необходимо дождаться реакции глав государств и обществ стран Группы семи на результаты переговоров".

Давление сохранится

По мнению Быстрицкого, США продолжат гнуть свою линию на оказание давления на Иран, КНР, КНДР и Россию. И связано это с тем, что пандемия во многом спутала планы президента США Дональда Трампа в выстраивании стратегии предвыборной гонки. "Мне кажется, что сейчас американская администрация пребывает в шоке от коронавируса и этим продиктована агрессивная риторика госсекретаря США Майкла Помпео", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, добавил эксперт, несмотря на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости избегать карательных мер против Ирана в условиях пандемии, "никаких реальных шагов не было предложено и никакого улучшения положения Ирана не предвидится".

Вместе с тем на состоявшейся за день до переговоров глав МИД конференции министров финансов и руководителей ЦБ G7 было продемонстрировано ответственное отношение к поддержке мировой экономики. По словам Быстрицкого, там были озвучены конкретные предложения, которые уже дают свои результаты. "Сегодня вырос индикатор нефти марки Brent - это лучший показатель переговоров глав минфинов и ЦБ Группы семи", - резюмировал аналитик.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

В четверг проходит саммит Группы двадцати (G20) в видеоформате. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.