Путин и Макрон не обсуждали тему возможности отмены санкций

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в четверг не обсуждали тему возможности отмены санкций.

"Нет", - ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, говорили ли лидеры на тему отмены санкций.

Пресс-служба Кремля сообщила по итогам этого разговора, что главы государств проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий, а также подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину и обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.