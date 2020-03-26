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Путин и Макрон не обсуждали тему возможности отмены санкций

Президенты России и Франции проинформировали друг друга о введенных в двух странах мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в четверг не обсуждали тему возможности отмены санкций.

"Нет", - ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, говорили ли лидеры на тему отмены санкций.

Пресс-служба Кремля сообщила по итогам этого разговора, что главы государств проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий, а также подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину и обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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