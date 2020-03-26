Госдума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госдума намерена до конца следующей недели принять законы по инициативам, озвученным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы ждем, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении. Поправки будут вынесены на рассмотрение во втором чтении, чтобы до конца недели законопроекты были приняты. В этом случае все те решения, которые вчера президент озвучил, будут реализованы уже на следующей неделе в виде законов", - сказал Володин по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Политик подчеркнул, что указанные документы будут рассмотрены в приоритетном порядке. "Консенсус есть среди всех политических фракций. Приступили уже к обсуждению законодательных инициатив комитеты [Госдумы]", - уточнил он.

"У всех есть понимание, что это крайне важно для защиты наших граждан. В интересах нашей страны их [законы] как можно быстрее принять", - заключил Володин.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.