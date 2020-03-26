Путин предложил ввести мораторий на ограничения в отношении стран из-за коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20.

"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - сказал российский лидер.

Он предложил лидерам G20 ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, пострадавших от коронавируса, и подумать о создании специального фонда для помощи таким государствам.

"Всем нам, если говорить о "двадцатке" в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки экономики и восстановления доверия на мировых рынках", - заявил глава государства.

"Сейчас вообще крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах, особенно имея ввиду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия", - указал Путин. По его мнению, "в этой связи можно было бы подумать и о создании под эгидой МВФ специального фонда, финансируемого в первую очередь средствами Центральных банков, эмитентов валют, входящих в корзину МВФ, а затем предоставить право любым членам МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционально доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок".