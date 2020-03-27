Шаг назад. Заседание контактной группы по Донбассу завершилось без видимого прогресса

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, продолжавшиеся в пятницу в течение 10 часов в режиме видеоконференции, закончились фактически провалом. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что Киев срывает согласование новых участков разведения сил, блокирует принятие и фиксацию решений контактной группы, отказывается от ранее согласованных договоренностей.

Между тем от нынешнего заседания контактной группы можно было ожидать очень важных решений. На прошлой встрече минской группы 11 марта, участниками которой впервые стали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, была достигнута предварительная договоренность о создании нового механизма урегулирования - консультативного совета, который должен стать "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Сегодня эта инициатива должна была получить окончательное оформление.

На прошлом заседании были также приняты решения об открытии двух новых пунктов пропуска на линии разделения сторон, обозначены конкретные сроки подготовки к обмену пленными, определены меры оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня, поставлена задача согласовать новые участки для разведения сторон.

Однако сегодня ни одна из этих договоренностей не получила развития.

Более того, как констатировал Борис Грызлов, украинские силовики все это время не прекращали интенсивные обстрелы на линии разделения сторон. "По информации участников контактной группы, только за последние сутки киевские силовики неоднократно проводили обстрелы территории Донбасса, в том числе по жилым домам. Есть новые разрушения, повреждения жилых домов и других гражданских объектов, и есть раненые", - сказал он.

Грызлов сообщил, что сегодня представители Донецка и Луганска в Контактной группе потребовали от ОБСЕ более жесткой позиции по пресечению любых нарушений режима прекращения огня, но поддержки не нашли.

"К сожалению, на сегодняшней встрече представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции, - сказал полпред. - В результате киевская делегация ушла от конструктивного диалога - киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в "нормандском формате", а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня"

Кроме того, представители Киева не согласовали списки на обмен и освобождение удерживаемых лиц. При этом Грызлов отметил, что в свою очередь представители Донецка и Луганска провели эту работу и подтвердили высокую степень готовности к проведению обмена.

Сегодняшняя ситуация оказалась фактически откатом назад. "Киев блокирует принятие и фиксацию решений контактной группы. Отказ Киева от ранее согласованных договоренностей - это шаг назад", - подчеркнул Грызлов.

Консультативный совет не создан

Главным же итогом стало отсутствие какого-либо продвижения в вопросе создания консультативного совета. Эта инициатива должна была обсуждаться в рамках политической подгруппы, заседание которой было запланировано еще на вторник в режиме видеоконференции. Но оно не состоялось.