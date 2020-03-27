Шаг назад. Заседание контактной группы по Донбассу завершилось без видимого прогресса

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, продолжавшиеся в пятницу в течение 10 часов в режиме видеоконференции, закончились фактически провалом. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что Киев срывает согласование новых участков разведения сил, блокирует принятие и фиксацию решений контактной группы, отказывается от ранее согласованных договоренностей.
Между тем от нынешнего заседания контактной группы можно было ожидать очень важных решений. На прошлой встрече минской группы 11 марта, участниками которой впервые стали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, была достигнута предварительная договоренность о создании нового механизма урегулирования - консультативного совета, который должен стать "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Сегодня эта инициатива должна была получить окончательное оформление.
На прошлом заседании были также приняты решения об открытии двух новых пунктов пропуска на линии разделения сторон, обозначены конкретные сроки подготовки к обмену пленными, определены меры оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня, поставлена задача согласовать новые участки для разведения сторон.
Однако сегодня ни одна из этих договоренностей не получила развития.
Более того, как констатировал Борис Грызлов, украинские силовики все это время не прекращали интенсивные обстрелы на линии разделения сторон. "По информации участников контактной группы, только за последние сутки киевские силовики неоднократно проводили обстрелы территории Донбасса, в том числе по жилым домам. Есть новые разрушения, повреждения жилых домов и других гражданских объектов, и есть раненые", - сказал он.
Грызлов сообщил, что сегодня представители Донецка и Луганска в Контактной группе потребовали от ОБСЕ более жесткой позиции по пресечению любых нарушений режима прекращения огня, но поддержки не нашли.
"К сожалению, на сегодняшней встрече представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции, - сказал полпред. - В результате киевская делегация ушла от конструктивного диалога - киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в "нормандском формате", а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня"
Кроме того, представители Киева не согласовали списки на обмен и освобождение удерживаемых лиц. При этом Грызлов отметил, что в свою очередь представители Донецка и Луганска провели эту работу и подтвердили высокую степень готовности к проведению обмена.
Сегодняшняя ситуация оказалась фактически откатом назад. "Киев блокирует принятие и фиксацию решений контактной группы. Отказ Киева от ранее согласованных договоренностей - это шаг назад", - подчеркнул Грызлов.
Консультативный совет не создан
Главным же итогом стало отсутствие какого-либо продвижения в вопросе создания консультативного совета. Эта инициатива должна была обсуждаться в рамках политической подгруппы, заседание которой было запланировано еще на вторник в режиме видеоконференции. Но оно не состоялось.
Как сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, это произошло "по причинам, связанным с состоянием здоровья" украинской делегации. В среду министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Алексей Резников прямо заявил, что консультативный совет в четверг создан не будет, и объяснил это форматом видеоконференции в условиях карантина.
В республиках Донбасса такое объяснение сочли неубедительным, увидев в нем отсутствие политической воли к урегулированию конфликта.
"По сути, господин Резников в очередной раз подтвердил, что Киев абсолютно не заинтересован в мирном урегулировании - украинской стороне гораздо важнее и, очевидно, выгоднее искать тысячу и одну причину уйти от своих обязательств по минским соглашениям, вместо того чтобы сосредоточиться на поиске возможностей вернуть мир в Донбассе", - заявила в среду глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
"Из мировой практики, - продолжила она, - известно множество различных примеров того, каким образом и в каком формате можно принимать и закреплять соглашения даже в условиях, когда стороны не могут встретиться лично, тем более во времена обширной цифровизации дипломатии".
Правда, уже в четверг днем появилась информация, что политическая подгруппа все же собралась в видеоформате и даже обсуждает вопросы особого статуса и изменений в конституцию. Ожидали, что на заседании контактной группы появится и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Но итоги состоявшегося вслед за политподгруппой заседания контактной группы никаких позитивных итогов не принесли. Как особо подчеркнула пресс-служба президента Украины, "во время заседания никаких документов подписано не было".
По всей видимости, эта новость была адресована украинской "партии войны", которая в штыки встретила две недели назад известие об успешных переговорах, состоявшихся тогда в Минске. Депутаты от "Европейской солидарности", "Голоса" и других фракций зарегистрировали даже в Верховной раде проект постановления с требованием отозвать подписи официальных представителей Киева в контактной группе под протоколом, в котором зафиксирована предварительная договоренность о создании консультативного совета.
В ДНР разочарованы
В МИД ДНР не смогли скрыть разочарования итогами сегодняшнего заседания. "Более 10 часов переговоров прошли впустую из-за деструктивной позиции представителей Украины, которые не готовы согласовать ни решения по поддержке перемирия, ни списки для взаимного освобождения лиц, ни механизмы реализации политических вопросов", - говорится в заявлении ведомства .
"Киевом были отвергнуты все обязательства, в том числе по соблюдению дополнительных мер контроля действующего с 21 июля 2019 года бессрочного перемирия - при этом мы продолжаем его придерживаться", - отметили в республике.
В этой ситуации представители ДНР "в подтверждение своей готовности принять на себя выполнение всех обязательств" решили подписать проработанный ими проект протокола, который сегодня отказалась согласовать украинская сторона.
"Мы его обнародуем, чтобы гражданское общество смогло оценить тот объем работы, который был запланирован к выполнению на сегодняшнем заседании и который демонстрирует, какое количество решений мы предлагали принять для продвижения по мирному треку. Подчеркнем, что для обретения статуса, обязательного к выполнению, протокольное решение должно быть согласовано и подписано всеми участниками контактной группы", - заявили в МИД.
Состоявшееся заседание еще раз продемонстрировало, что "никакие устные заявления контактной группы без письменной протокольной фиксации итогов работы и обязательств сторон, к сожалению, не имеют практического смысла и носят популистский характер", подчеркнули представители Донбасса.