Депутаты разработали законопроект, позволяющий проводить съезды партий по видеосвязи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в ближайшее время внесут законопроект, дающий возможность некоммерческим организациям (НКО), включая политические партии, проводить съезды в заочном режиме. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Сергей Гаврилов.

"После проведения консультаций с представителями ведущих НКО комитет разработал законодательную инициативу, направленную на предоставление возможности проведения съездов НКО в заочном режиме, путем использования, например, видеосвязи. Это будет помощь развитию гражданского общества в условиях пандемии", - сказал Гаврилов, уточнив, что законопроект будет внесен в ближайшее время.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса проведение съездов НКО, в том числе политических партий, представляет опасность распространения заболевания.

Парламентарий также отметил "стабилизирующую роль" политических партий в России. "Поэтому не можем допустить приостановление деятельности таких важных институтов гражданского общества", - уверен он.

Согласно действующему законодательству, общее собрание членов НКО правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов. В соответствии с законом "О политических партиях", принятие и изменение устава и программы партии, выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации осуществляются на съезде, "в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений политической партии, образованных не менее чем в половине субъектов РФ".