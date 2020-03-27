Посольство России направило протест La Stampa в связи с ее публикациями о помощи Италии

"Обратили внимание на подписанные Якобо Якобони две статьи от 25 и 26 марта относительно российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В этой связи хотели бы высказать ряд замечаний и соображений. Журналист, ссылаясь на информацию от "источников высокого политического уровня", утверждает, что якобы 80% российской помощи Италии является ненужной и бесполезной. Мы, разумеется, не знаем, на какие источники ссылается автор, и ориентируемся, прежде всего, на известные опубликованные заявления официальных лиц Итальянской Республики. Так, премьер-министр Джузеппе Конте в телефонном разговоре 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за своевременную и масштабную помощь Италии в сложной ситуации. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо счел возможным лично приехать на авиабазу Пратика-ди-Маре для встречи самолетов с российскими специалистами, техникой и оборудованием, выразив благодарность Российской Федерации", - напомнил дипломат. "Корреспонденту не стоило бы дезориентировать уважаемых читателей относительно истинной реакции высокопоставленных итальянских официальных лиц на действия России", - указал Разов.

"Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника, - продолжил посол. - Ведь известно, что это один из самых зараженных городов на севере Италии, где уже погибло 1267 человек, а 7072 остаются инфицированными. Наши эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи по просьбе итальянских коллег начнут трудиться в переполненных домах престарелых этого города, где сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой медиков и необходимостью противовирусной обработки зданий, сооружений, транспортных средств. Автор статей должен был бы понимать, что российские военнослужащие, как и их итальянские коллеги, будут рисковать здоровьем, а может быть, и жизнью, работая на порученном им участке".

"Якобони усматривает некий коварный замысел России в том, что в Италию направлены военнослужащие российской армии, в том числе специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты. Для сведения автора и ваших уважаемых читателей сообщаем, что представители российских войск радиационной, химической и биологической защиты являются наиболее мобильными, опытными, прошедшими испытания в различных регионах мира специалистами, которые могут эффективно оказать помощь в диагностике и лечении больных, а также в проведении необходимых дезинфекционных мероприятий", - разъяснил дипломат. "Что касается сквозящего в рассуждениях автора посыла о том, что направление российских военных (кстати, на безвозмездной основе) имеет целью нанести некий ущерб отношениям Италии с партнерами по НАТО, то представляем читателям возможность самим судить о том, кто и как приходит на помощь итальянскому народу в трудную минуту. В России есть поговорка: "Друг познается в беде", - говорится в послании.