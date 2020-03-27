Памфилова: голосование по конституции не может быть совмещено с сентябрьскими выборами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре. Об этом заявила в пятницу на заседании ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова.

"Этого в принципе быть не может, никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании", - пояснила она.

Председатель ЦИК также сообщила, что прием заявлений на голосование по конституции по месту пребывания прекращен, уже поданные будут аннулированы. Она напомнила, что с 25 марта начался прием заявлений на голосование по месту пребывания через МФЦ, портал госуслуг и территориальные избиркомы. "Период был совсем маленький, но было подано несколько тысяч заявлений", - проинформировала Памфилова, поблагодарив граждан за активность.

Однако, по ее словам, "сейчас предлагается не только прекратить прием заявлений, планируется все поданные заявления аннулировать". "Это абсолютно логично, потому что через энное количество времени, когда будет определена дата голосования, у людей могут серьезным образом измениться обстоятельства", - считает председатель Центризбиркома.

Помимо этого поясняется, что из-за переноса даты не будет начато и досрочное голосование по поправкам. "Напомню, что с 1 апреля должно было начаться досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, мы его сейчас замораживаем", - сказала Памфилова. "Оно еще не началось, мы его не собираемся начинать, [так как] у нас нет привязки к дате голосования", - пояснила она.

Информационная работа

Памфилова отметила, что ЦИК РФ продолжит информационную работу по общероссийскому голосованию по конституции, несмотря на перенос даты. "Я бы в первую очередь обратила внимание, что мы пролонгируем, что мы собираемся продолжать - это касается информационной работы. Вот одна из наших главнейших функций - информационно-разъяснительная работа, связанная с тем, чтобы наши граждане, потенциальные участники общероссийского голосования были полностью проинформированы о том, какие поправки есть, в чем их суть, содержание", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

В частности, по ее словам, будет продолжена работа информационно-разъяснительного сайта конституция2020.рф, показ видеороликов на телеканалах, а также на улицах останется реклама общероссийского голосования. Памфилова добавила, что информировать граждан будут "максимально бесконтактными способами", без применения поквартирных обходов.

"Я бы хотела тут еще раз подчеркнуть, что мы не занимаемся пропагандой. Мы не занимаемся агитацией: хорошие поправки или плохие поправки, голосовать за или против. Но разъяснять гражданам суть поправок и информационно создавать определенную мотивацию, чтобы люди пришли на избирательные участки, чтобы люди выразили свое мнение, - это наше полное право", - сказала Памфилова.

Она также считает необходимым в период распространения коронавируса перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май. Выступая в пятницу на заседании комиссии, она напомнила, что выборы в регионах РФ фактически проводятся в течение всего года, "каждые выходные". "Понятно, что в той ситуации эпидемиологической, которую мы имеем, ни о каких выборах любого уровня (местные, довыборы) речь идти просто не может в принципе", - заявила Памфилова.

Так, по данным главы ЦИК, на апрель запланировано 46 выборов, на май - 28, в том числе в семи регионах должны проводиться выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ. "Я рассматриваю апрель как пик [заболеваемости], даже если в мае кардинально улучшится ситуация, проводить в мае выборы просто нереально, поскольку в апреле не будет никакой возможности к ним подготовиться", - констатировала председатель комиссии.

В этой связи, по ее словам, ставится вопрос о необходимости переноса этих выборов. "Сейчас надо перенести, не отменять, а подготовить правовую базу для переноса разного рода выборов, которые намечены в регионах", - указала Памфилова, уточнив, что в ЦИК уже подготовлены предварительные рекомендации, "на основании чего и каким образом это (перенос выборов - прим. ТАСС) можно будет делать". Она также пообещала оказать региональным избиркомам необходимую методологическую помощь в этом вопросе.

О переносе даты голосования по конституции

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

Ранее Памфилова заявляла, что в случае неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса "Центризбирком готов в любой момент приостановить все мероприятия по подготовке к общероссийскому голосованию и возобновить их, когда исчезнут риски для здоровья граждан".

Как сообщала пресс-служба ЦИК в понедельник, избиркомы субъектов РФ уже начали информирование граждан о предстоящем голосовании. Кроме того, с 24 марта была открыта аккредитация СМИ на участки для голосования, а с 25 марта начал осуществляться прием заявлений о голосовании по закону о поправке к конституции по месту нахождения.