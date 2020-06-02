Какие поправки в конституцию вынесены на голосование

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование о поправках в основной закон страны. Рассказываем, какие изменения предлагается внести в конституцию. Полный текст поправок можно найти на сайте конституция2020.рф.

1. О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий

В ст. 67 добавлено понятие федеральных территорий. Они могут быть созданы в России федеральным законом, этим документом определяется и порядок управления такими территориями.

В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, демаркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

2. Россия — правопреемник СССР

В конституцию добавлена ст. 67.1. В ч. 1 говорится о том, что РФ является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

3. О единстве, Боге и исторической правде

В ч. 2 ст. 67.1 указано, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

В ч. 3 ст. 67.1 говорится, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

4. О детях

В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

5. О государствообразующем народе и культуре

В ст. 68, где ранее было указано, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский, добавлено, что это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ.

В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством.

6. О самобытности народов и поддержке соотечественников

В поправках к ст. 69 сказано, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Здесь же подчеркивается, что РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

7. О размещении органов государственной власти за пределами Москвы

В ст. 70, где указано, что столицей России является Москва, внесено дополнение: местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

8. Информационная безопасность и научно-технологическое развитие

В ст. 71 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации. Сюда добавлены:

организация публичной власти

установление основ федеральной политики и федеральные программы в области научно-технологического развития России

установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования

информационные технологии и связь, космическая деятельность

обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных

метрологическая и метеорологическая служба

установление ограничений для государственных и муниципальных чиновников, в том числе связанных с наличием иностранного гражданства, вида на жительство, с открытием и наличием счетов, хранением денег и ценностей в иностранных банках за границей.

9. Защита семьи и детства, союз мужчины и женщины

В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных властей и субъектов РФ. Добавлены:

сельское хозяйство

общие вопросы молодежной политики

обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение

защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

10. О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий

В ст. 75 внесены добавления о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Здесь же сказано, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год.

В поправках гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

11. О росте экономики и благосостояния граждан

В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

12. Ограничения для глав субъектов РФ

В ст. 77 внесены изменения, гласящие, что высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) может быть гражданин России, достигший 30 лет, а также другие ограничения для глав регионов. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

13. О запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета

В несколько статей конституции внесены изменения, предусматривающие для высших должностных лиц новые ограничения:

требование постоянно проживать в РФ

запрет иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства.

запрет открывать и иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

Эти ограничения распространяются на:

президента России

сенаторов Совета федерации

депутатов Госдумы

главу правительства России, вице-премьеров, федеральных министров и других руководителей федеральных органов

глав регионов

уполномоченного по правам человека

судей

прокуроров

14. О приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов

13. В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

15. Об укреплении международного мира и согласии в стране

В новой ст. 79.1 сказано, что Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

В ст. 80, где указано, что президент России является гарантом Конституции РФ, добавлено, что глава государства также поддерживает гражданский мир и согласие в стране.

16. Новые требования к президенту

В ст. 81 расширяются требования к кандидатам на пост президента России. В частности, главой государства может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет (ранее — не меньше 10), он не должен иметь иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание на территории другого государства (исключение сделано для граждан территорий, вошедших в состав РФ на основании отдельного закона — например, Крыма).

17. Запрет занимать пост президента более двух сроков

В ст. 81 указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков (ранее — более двух сроков подряд).

18. Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах

Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило о не более чем двух президентских сроках применяется к действующему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность. Эта поправка не препятствует Владимиру Путину снова избираться на высший пост в стране в 2024 году.

19. О правах и обязанностях президента

В ст. 83 уточняются полномочия главы государства:

Формирование и руководство правительством

назначает председателя правительства, кандидатура которого утверждена Госдумой по его представлению (ранее — с согласия Госдумы) и освобождает главу кабинета министров от должности

осуществляет общее руководство правительством

утверждает по предложению главы правительства структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения, определяет, какими органами руководит он сам, а какими — кабинет министров. В случае если глава кабмина освобожден от должности президентом, вновь назначенный премьер-министр не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти

принимает отставку премьер-министра, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит

назначает на должность вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобождает их от должности

назначает после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Назначение и прекращение полномочий судей

представляет Совету Федерации кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и судей Конституционного суда, главы, его заместителей и судей Верховного суда; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов

вносит в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателя, заместителя председателя и судей Конституционного суда, главы, его заместителей и судей Верховного суда, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в других предусмотренных законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Назначение и освобождение от должности прокуроров

назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ; назначает и освобождает от должности иных прокуроров в соответствии с законом.

Формирование Счетной палаты

представляет Совету Федерации кандидатуры на должность главы и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет Госдуме кандидатуры заместителя председателя и половины аудиторов Счетной палаты.

Формирование Госсовета

формирует Госсовет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус Госсовета определяется федеральным законом.

Формирование и руководство Советом безопасности

формирует и возглавляет Совет безопасности, который содействует главе государства по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. Статус Совбеза определяется федеральным законом.

Формирование Администрации президента

формирует Администрацию президента в целях обеспечения реализации своих полномочий.

20. Неприкосновенность экс-президентов

Новая ст. 92.1 определяет, что президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

В дополнениях к ст. 93 описана процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. Она аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

21. О Совете федерации и пожизненных сенаторах

В обновленной ст. 95 указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. Ранее в конституции понятия "сенатор" не было. Прекративший исполнение своих полномочий президент получает статус сенатора пожизненно, но вправе отказаться от этих полномочий.

Пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Иначе определено количество представителей РФ, назначаемых в Совфед президентом сроком на 6 лет: не более 30 (ранее — не более 10% от числа назначенных регионами). Из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Из этой статьи исключено положение о том, что президент не может освободить назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации — представителя Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий.

В новой редакции сенатором может быть гражданин России, достигший 30 лет, предусмотрены и другие ограничения.

22. О полномочиях Совета федерации

В ст. 102 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении верхней палаты. Сюда включены:

лишение неприкосновенности бывшего президента

назначение по представлению президента России и прекращение полномочий судей, главы и половины общего числа аудиторов Счетной палаты

проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и руководителей федеральных органов исполнительной власти "силового блока"

заслушивание ежегодных докладов генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране.

23. О полномочиях Госдумы

В ст. 103 обновлен перечень вопросов, находящихся в ведении Госдумы.

утверждение кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, за исключением тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет федерации

заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка

назначение на должность по представлению президента и освобождение от должности заместителя главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов

выдвижение обвинения против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.

24. О парламентском контроле

В новой ст. 103.1 сказано о том, что Совет Федерации и Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.

В ч. 3 ст. 107 (108) определен порядок проверки пронимаемого федерального закона (конституционного закона) Конституционным судом по запросу президента. Глава государства получает право направить поступивший к нему на подписание документ в КС с запросом о проверке его конституционности. В этом случае семидневный (14-дневный) срок, отведенный президенту для подписания закона, приостанавливается на время рассмотрения запроса. Если К. С. подтвердит конституционность закона, глава государства подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения этого решения. Если закон признан неконституционным, президент возвращает его в Госдуму без подписания.

26. О роспуске Госдумы

В ст. 109 дополняется и уточняется процедура роспуска Госдума в случае трехкратного отклонения депутатами представленной президентом кандидатуры премьер-министра или представленных главой правительства кандидатур вице-премьеров и министров.

27. О составе исполнительной власти

В ст. 110. где ранее было указано, что исполнительную власть в России осуществляет правительство, добавлено: под общим руководством президента РФ.

Здесь же говорится, что кабинет министров руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, за исключением тех, которыми руководит президент.

В эту статью внесены ограничения по возрасту: председателем правительства, заместителем председателя правительства, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, а также другие требования.

В ст. 111 говорится, что председатель правительства России назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой (ранее — с согласия Госдумы).

Сюда же добавлено положение о том, что в случае освобождения президентом от должности либо отставки главы кабинета министров президент вносит в Госдуму кандидатуру на этот пост в недельный срок.

Изменена формулировка о роспуске Госдумы в случае, если она трижды отклонит представленную президентом кандидатуру на пост премьер-министра. В этой ситуации глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые выборы (ранее было — "распускает Государственную Думу и назначает новые выборы").

В статью 113 добавлено: глава кабинета министров организует работу правительства в соответствии с распоряжениями, поручениями президента и несет персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Ст. 112: председатель правительства представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (за исключением тех, чье назначение рассматривает Совфед). Госдума не позднее недельного срока принимает решение по этим кандидатурам. Президент не вправе отказать утвержденным кандидатам в назначении на должность.

Если Госдума трижды отклоняет представленные кандидатуры, президент вправе назначить вице-премьеров и министров из числа представленных главой правительства. Если после трехкратного отклонения депутатами кандидатур больше трети должностей в правительстве (за исключением тех, чье назначение обсуждает Совфед) остаются вакантными, глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые выборы.

30. О вопросах, за которые отвечает правительство

Кабинет министров обеспечивает проведение в России единой социально ориентированной государственной политики, подчеркивается в обновленной ст. 114. В сферу ответственности правительства добавлены поддержка, укрепление и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, политика в области охраны окружающей среды.

Кроме того, правительство:

обеспечивает господдержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала

обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни

осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики

осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности

содействует развитию предпринимательства и частной инициативы

обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений

осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным

создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

31. О вынесении недоверия правительству

В изменениях в ст. 117 конкретизируется процедура сложения полномочий правительства.

Глава правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабинету министров, он должен быть рассмотрен в течение семи дней.

Если правительство в течение трех месяцев повторно поставит перед Госдумой вопрос о доверии, а депутаты в доверии правительству откажут, президент принимает решение об отставке кабинета министров или о роспуске нижней палаты и назначении новых выборов.

Глава правительства, вице-премьеры и министры вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. Принимая отставку, глава государства вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.

Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер-министр не может ставить перед депутатами вопрос о доверии правительству:

в течение года после избрания Госдумы

с момента выдвижения нижней палатой обвинения против президента до принятия соответствующего решения Советом Федерации

в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий президента

в течение года с момента назначения главы правительства президентом после трехкратного отклонения кандидатуры Госдумой.

32. О судебной системе

В дополнениях к ст. 118 в систему судебной власти добавлено арбитражное судопроизводство. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.

33. О Конституционном суде

В обновленной ст. 125 констатируется, что Конституционный суд состоит из 11 судей (ранее — из 19), он является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия конституции на всей территории России.

КС проверяет:

по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан — конституционность законов и иных нормативных актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты

по запросам судов — конституционность законов и иных нормативных актов, подлежащих применению в конкретном деле.

по запросу президента — конституционность проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных (конституционных) законов и федеральных законов, а также принятых законов до их подписания главной государства.

разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, противоречащих Конституции Р. Ф., а также решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ

по запросу президента проверяет конституционность законов субъекта РФ до их обнародования

Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.

КС по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения бывшего президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

34. О Верховном суде

В поправках в ст. 126 указано, что ВС является высшим судебным органом разрешению экономических споров, по делам, подсудным арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, а также осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

35. О формировании судов

В ст. 128 описывается порядок назначения судей. Здесь же указано, что председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного суда и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией Р. Ф. и федеральным конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим процессуальным законодательством.

36. О прокуратуре

В ст. 129 говорится о том, что прокуратура РФ — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

В этой статье описывается порядок назначения и освобождения прокуроров от должности и новые ограничения для них.

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности генпрокурором, если иное не предусмотрено федеральным законом.

37. О местном самоуправлении

Как указано в ст. 131, местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом (ранее — "в городских, сельских поселениях и на других образованиях"). Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ, установленными федеральным законом.

Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

В ст. 132 добавлено, что органы местного самоуправления <…> в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи (исключено "осуществляют охрану общественного порядка").

Здесь же сказано, что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями не только федеральным законом, но и законом субъекта Р. Ф. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

Еще одна новая формулировка — органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Местному самоуправлению гарантировано право на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления.