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Песков: опрос "Левада-центра" о президентских сроках не совпадает с данными Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Результаты опроса "Левада-центра" о мнении россиян относительно поправок в Конституцию РФ, позволяющих действующему главе государства после вступления их в силу вновь баллотироваться на пост президента, не соответствуют социологическим данным, которые есть у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.

"Они скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль", - сказал он. Пресс-секретарь отметил, что администрация президента фиксирует все опросы на эту тему, но признался, что в данном случае не располагает деталями того, какая выборка и какие вопросы были в этом исследовании.

"Детально с ним не ознакомился, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в конституции
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