Лавров обсудил с главой МИД Франции возвращение граждан обеих стран на родину

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в пятницу по телефону обсудили вопрос возвращения граждан обеих стран на родину и координацию борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств "Группы двадцати", состоявшейся 26 марта. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину", - информировали в дипведомстве.

Стороны обменялись мнениями о возможных шагах по линии Совета Безопасности ООН, призванных способствовать укреплению международного мира и безопасности в контексте совместной борьбы с вирусом. "Подчеркнута особая роль постоянных членов СБ ООН в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента Российской Федерации В. В. Путина о подготовке саммита "пятерки", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Ле Дриан обсудили урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

Разговор министров состоялся по инициативе французской стороны в продолжение телефонной беседы президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 26 марта.