Комитет Совфеда поддерживает проект о полномочиях кабмина по установлению режима ЧС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает законопроект о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями, в том числе по установлению режима ЧС в связи с распространяем коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава комитета Андрей Клишас.

"Введение предусмотренных законопроектом мер в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации направлено на защиту конституционных прав граждан, на обеспечение их здоровья. Предлагаемые законопроектом изменения системно взаимосвязаны и обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - говорится в проекте заключения комитета.

"На основании вышеизложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона", - подчеркивается в документе.

В четверг правительство РФ внесло в Думу законопроект, наделяющий кабмин дополнительными полномочиями. Они касаются, в частности установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны, ограничений на торговлю медицинскими изделиями и выплат туристам, пострадавшим от иностранных ограничений.