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Распространение коронавируса нового типа
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Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг распространения коронавируса

Министры отметили эффективность предпринимаемых в обеих странах мер

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и отметили эффективность предпринимаемых в обеих странах мер. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили ситуацию, вызванную непосредственно пандемией, дали самую высокую оценку двустороннему сотрудничеству и обмену опытом в борьбе с пандемией и в противодействии ее дальнейшему распространению, отметили эффективность предпринимаемых в наших странах мер", - указала она.

"Обозначена также была важность дальнейшего расширения контактов в целях защиты жизней и обеспечения благополучия граждан двух стран. Министры констатировали, что в современных условиях пандемии Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций, углублять внешнеполитическую координацию, включая реализацию ответственности Москвы и Пекина в качестве постоянных членов Совбеза ООН за поддержание международного мира и безопасности", - добавила дипломат.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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