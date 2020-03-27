Захарова призвала помочь Сирии обеспечить медпомощь всем нуждающимся в связи с пандемией

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Сирии нуждается в помощи для обеспечения доступа к медицинским услугам всех нуждающихся лиц в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Распространение коронавируса в Сирии может иметь самые серьезные последствия, учитывая сохранение больших лагерей внутренне перемещенных лиц не на подконтрольных Дамаску территориях, как, например, Рукбан и Аль-Хауль, - сказала она. - Необходимо помочь правительству Сирии обеспечить надлежащую защиту и доступ к медицинским услугам всем нуждающимся".