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Распространение коронавируса нового типа
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Захарова призвала помочь Сирии обеспечить медпомощь всем нуждающимся в связи с пандемией

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Сирии нуждается в помощи для обеспечения доступа к медицинским услугам всех нуждающихся лиц в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Распространение коронавируса в Сирии может иметь самые серьезные последствия, учитывая сохранение больших лагерей внутренне перемещенных лиц не на подконтрольных Дамаску территориях, как, например, Рукбан и Аль-Хауль, - сказала она. - Необходимо помочь правительству Сирии обеспечить надлежащую защиту и доступ к медицинским услугам всем нуждающимся".

Теги
СирияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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