Захарова заявила, что пришло время действовать сообща в условиях пандемии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МИД РФ призывает страны оставить свои корыстные интересы и действовать сообща для противостояния глобальной угрозе коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обращаемся к тем странам, которые готовы по любому поводу задействовать инструмент односторонних принудительных мер для достижения своих политических, экономических конъюнктурных целей. Призыв следующий: время оставить в принципе или по крайней мере на время отложить узкокорыстные интересы и действовать сообща против глобальной угрозы", - сказала она.