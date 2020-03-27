Захарова: заявления США об уничтожении террористов в Сирии не отвечают действительности

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Победные реляции США о разгроме в Сирии террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" не соответствуют действительности. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с публикацией 23 марта заявления Госдепартамента США по случаю годовщины "разгрома" игиловского "халифата".

"Возникает вопрос, каких террористов уничтожали союзники, если численность игиловцев, по утверждениям американских представителей, как была, так и осталась свыше 10 тыс. человек, - отметила она. - Очевидно, что эти боевики попросту ушли в подполье и безнаказанно продолжают свои вылазки. Не вызывает сомнения при этом, что ведомая США коалиция действительно разгромила, а лучше сказать - сравняла с землей города и населенные пункты в Заевфратье".

В этой связи официальный представитель российского дипведомства обратила внимание, что до начала операции союзников в Ракке в 2016 году население города составляло около 230 тыс. человек, а после завершения кампании в 2017 году там насчитывалось только 3 тыс. жителей. "По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в городе не осталось ни одной работающей клиники, - продолжила она. - Всю гражданскую инфраструктуру нужно было восстанавливать буквально с нуля, не говоря уже о том, что в Ракке до сих пор остается большое количество завалов, неразорвавшихся снарядов и мин".

По словам дипломата, та же участь постигла в 2018 году населенные пункты Хаджин и Багуз. "Жители этих мест вынуждены были бежать в лагерь Аль-Хауль. В итоге численность лагеря увеличилась в семь раз с 10 тыс. до 73 тыс. человек", - подчеркнула Захарова.