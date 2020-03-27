Захарова назвала информационной войной заявления об опасности сотрудничества с Кубой

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в пятницу предостережения Вашингтона об опасности сотрудничества с Кубой в сфере борьбы с распространением коронавируса, назвала эти заявления частью информационной войны.

Как отметила дипломат, сегодня Гавана протягивает миру "руку помощи, демонстрируя впечатляющие примеры гуманизма".

"Но находятся те, кому эти усилия не по душе. Так, Вашингтон предостерегает об опасности сотрудничества с Кубой в борьбе с коронавирусом, - отметила она. - Хочу сказать, что это - часть информационной войны. В различных СМИ со ссылкой на незваные источники начинают появляться публикации, что эта помощь неэффективна и не нужна".

"Ясно, что у кого-то остается неприятный осадок от благодарности Британии в адрес Кубы за спасение людей, хотя это странно для XXI века, - обратила внимание Захарова. - Словно по указке, ряд СМИ решили проигнорировать это событие".

В этой связи официальный представитель МИД РФ признала, что сложившейся ситуации есть свои герои и антигерои. "В эти дни я очень часто вспоминаю фразу: "Всем выйти из тени", - добавила она. - В очередной раз, мы призываем встать на сторону единения со всем человечеством перед нависшей общей угрозой и одуматься тех, кто в этой непростой мировой обстановке все равно проводит политику агрессии".