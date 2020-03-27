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Россия приветствует решение начать обмен заключенными между талибами и Кабулом

Обмен начнется 31 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия приветствует достижение договоренности между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и Кабулом о начале с 31 марта процесса обмена заключенными. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала дипломат, российская сторона рассчитывает на скорейшее начало межафганских переговоров, подготовка которых продвигается со значительными трудностями в связи с отсутствием единой власти в Кабуле и нерешенностью вопроса с обменом пленными. "Мы приветствуем в этой связи достижение договоренности между Движением талибов и представителями Афганистана о начале с 31 марта процесса освобождения боевиков движения "Талибан" в обмен на военнослужащих правительственных сил, - подчеркнула она. - Мы также полагаем, что сами межафганские переговоры будут непростыми, длительными, в ходе этих контактов стороны должны договориться о некой дорожной карте постконфликтного устройства Афганистана".

Захарова добавила, что Россия вместе с КНР, США и другими международными партнерами будет оказывать содействие переговорному процессу, в том числе в рамках встреч в формате расширенной тройки "для скорейшего достижения устраивающего все афганские стороны соглашения об установлении устойчивого мира в стране".

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанРоссия
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