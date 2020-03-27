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Распространение коронавируса нового типа

Захарова: "махровая зависть" стала причиной публикаций о корыстной помощи Италии от РФ

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что авторы подобных публикаций не придумывали ничего нового, а влились в давно раскрученный тренд пропаганды против России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Публикации зарубежных СМИ о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом и о геополитических мотивах этого шага со стороны РФ вызваны "махровой завистью" к государству, которое оказалось способным прийти на выручку в самый ответственный момент. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Я думаю, это настоящая махровая зависть к тому, что страна, не объединенная с Италией никакими блоками, союзами развивает с ней, несмотря ни на что, дружеские отношения и готова протянуть ей руку помощи в один из самых драматичных моментов новейшей итальянской истории", - сказала дипломат о причинах антироссийских выпадов в СМИ,

Захарова подчеркнула, что авторы подобных публикаций не придумывали ничего нового, а влились в давно раскрученный тренд пропаганды против России. РФ же решила оказать помощь Италии вне какого-либо политического контекста, не руководствуясь своими представлениями о развитии международных отношений в Европе, а исключительно и сострадания к итальянскому народу.

"[РФ пошла на этот шаг] наверное, в том числе, понимая, что, к сожалению, глобально вряд ли кто-то готов был протянуть руку помощи на тот момент, в который Италия так нуждалась", - отметила она.

Помогать нуждающимся

Захарова отметила, что пандемия коронавируса стала сложнейшим вызовом, который обнаруживает настоящие качества государств мира, и Россия готова оказывать помощь другим в это трудное время. 

"Это момент истины: настоящий, неподдельный, тот самый, который, возможно, бывает один раз в жизни. И все, на что каждый способен, и проявится. Россия способна оказать другому помощь, чувствуя и понимая боль, которую испытывают люди в другом государстве", - заявила она на брифинге в пятницу. В частности, Захарова привела в пример помощь, которую РФ отправила Италии для борьбы с коронавирусом.

По ее словам, человечество столкнулось с вызовом невиданного масштаба за последние десятилетия. И в этих условиях кто-то может показать себя с лучшей стороны, а кто-то - наоборот.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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