В России образован президиум правительства

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина, распространенном в воскресенье.

В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Также в состав президиума включены глава МЧС России Евгений Зиничев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Соответствующее постановление было рассмотрено и одобрено на заседании правительства 26 марта.

Формат президиума

Согласно федеральному конституционному закону о правительстве РФ, в структуре кабмина по предложению премьер-министра может быть образован президиум "для решения оперативных вопросов", а его заседания могут проводиться "по мере необходимости". Решения на заседаниях президиума принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства. Как указано в законе, правительство может отменить любое решение своего президиума.

В предыдущий раз президиум создавался в первом правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018), в его состав входили вице-премьеры и ряд министров, однако публичных мероприятий в таком формате за эти годы практически не было. Для решения оперативных вопросов Медведев, как правило, в начале каждой недели проводил совещания со своими заместителями. Заседания правительства в полном составе собирались традиционно по четвергам. Во втором правительстве Медведева (2018-2020) президиум не образовывался вовсе.

В 2008-2012 годах, когда пост премьер-министра занимал Владимир Путин, заседания президиума правительства проводились регулярно. Объявляя о создании этой структуры в мае 2008 года, Путин отмечал, что "заседания правительства представляют собой достаточно неповоротливый механизм, забюрократизированный", поэтому решено было их проводить не реже одного раза в месяц, а еженедельные, текущие вопросы обсуждать на встречах президиума с приглашением профильных министров.

Президиум кабмина существовал и во время первого премьерства Владимира Путина в 1999-2000 годах, и в составах российского правительства до него. В правительствах Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова в период 2000-2008 годов президиумов не было.