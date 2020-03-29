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Рябков: решение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторон

Заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-III намечено на осень
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Решение о временной приостановке инспекционной деятельности в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) было принято по согласованию сторон, она будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Решение о временной приостановке инспекций в рамках ДСНВ, так же как решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии, которое должно было состояться во второй половине марта, принималось по согласованию сторон, - сообщил дипломат. - Соответствующие договоренности были полным образом оформлены, они носят политический характер. После нормализации ситуации [с коронавирусом] будет восстановлено нормальное институционное действие".

Очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ намечена на осень. 

"Что касается двусторонней консультативной комиссии, плановое заседание этого органа намечено на осень, - сообщил дипломат. - Это последнее заседение, если договор не будет продлен".

"Пользуемся случаем, чтобы напомнить администрации США о необходимости взяться наконец за задачу продления ДСНВ", - подчеркнул Рябков.

Инспекция по СНВ-III будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусом.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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