{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова заявила о многолетнем "оболванивании" россиян за рубежом

Дипломат рассказала о звонке неких состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне. Они, по ее словам, сообщили, что теперь хотят вернуть детей в Россию, так как в Англии им "обнулили медицинские страховки" и не существует "никаких обязательств"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Запад много лет назад "оболванил" граждан России, которые предпочли тогда не поддерживать свою страну и уехали вести бизнес за рубеж, а теперь стремятся вернуться на родину. Такое мнение выразила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат рассказала о звонке неких состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне. Они сообщили, что теперь хотят вернуть детей в Россию, так как в Англии им "обнулили медицинские страховки" и не существует "никаких обязательств".

"Вас оболванили много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен и иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали страну после распада СССР и коллапса 90-х, - отметила Захарова. - Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально, со словами "ничего личного, просто бизнес".

"Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России". Разве? "Мы по закону граждане", сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они", - с иронией добавила дипломат, призвав этих людей начать с главного - уважения к своей стране и ее народу.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
МИД РФ не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса
При этом, по словам источника в ведомстве, вопросы к США есть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС