Захарова заявила о многолетнем "оболванивании" россиян за рубежом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Запад много лет назад "оболванил" граждан России, которые предпочли тогда не поддерживать свою страну и уехали вести бизнес за рубеж, а теперь стремятся вернуться на родину. Такое мнение выразила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат рассказала о звонке неких состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне. Они сообщили, что теперь хотят вернуть детей в Россию, так как в Англии им "обнулили медицинские страховки" и не существует "никаких обязательств".

"Вас оболванили много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен и иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали страну после распада СССР и коллапса 90-х, - отметила Захарова. - Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально, со словами "ничего личного, просто бизнес".

"Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России". Разве? "Мы по закону граждане", сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они", - с иронией добавила дипломат, призвав этих людей начать с главного - уважения к своей стране и ее народу.