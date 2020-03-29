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Распространение коронавируса нового типа
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МИД РФ не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса

При этом, по словам источника в ведомстве, вопросы к США есть
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в МИД России.

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Также Москва призывает как можно быстрее и общими усилиями справиться с распространением коронавируса, отметил источник. "Сейчас главное - быстрее с ним (коронавирусом - прим. ТАСС) справиться, причем сделать это можно только общими усилиями всего человечества", - указал собеседник.

Страны мира должны не заниматься пропагандистскими играми вокруг коронавируса, а объединить усилия для борьбы с ним, заявил источник в МИД РФ.

"Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу, - отметил собеседник, комментируя заявления из Вашингтона и Пекина относительно происхождения заболевания. - Особенно если вирус возник в природной среде, в результате естественных мутаций. Это, наверное, возможно не в одном месте, так что вряд ли уместно винить какую-то страну. Тем более что в глобализованном мире, когда большинство государств тесно связаны транспортными коммуникациями, перенос инфекции из одной точки планеты в другую - дело нескольких часов".

Поэтому обвинительный тон комментариев в адрес Китая, звучащих сейчас из Вашингтона, "вызывает откровенное недоумение", указал источник. "Достаточно вспомнить, что именно США долгие десятилетия были главной движущей силой глобализации, старались использовать ее в своих геополитических и экономических интересах, - продолжил собеседник. - Теперь, наверное, можно пенять только на самих себя, что не подумали о побочном негативном эффекте".

Комментируя предположения об "американском следе" в возникновении коронавируса, источник в МИД РФ указал, что Россия такими сведениями на сегодня не располагает. "Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ, - добавил он. - В соседних с нами странах Закавказья и Центральной Азии - а последние граничат и с Китаем - расположены биолаборатории, созданные на деньги Вашингтона и с участием командированных оттуда специалистов. Чем они там занимаются в закрытых блоках, похоже, не знают даже местные власти. Однако хорошо известно и даже не скрывается американцами, что разработки имеют отношение к Пентагону, поскольку их финансирование осуществляется именно из его бюджета".

"Иначе говоря, вопросы к США действительно есть. Было бы неплохо, чтобы они разъяснили предназначение своих лабораторий, натыканных под боком России и Китая, вместо того, чтобы устраивать пропагандистские игры вокруг коронавируса. Сейчас главное - быстрее с ним справиться, причем сделать это можно только общими усилиями всего человечества", - подытожил собеседник.

Официальные представители США в последние дни неоднократно отмечали, что коронавирус имеет китайское происхождение, обвиняя Китай в непринятии своевременных мер, чтобы предотвратить перерастание внутренней эпидемии в глобальную пандемию. В Пекине отвечают, что вирус в КНР могли завезти американские военнослужащие, которые в ноябре прошлого года, то есть накануне инфекционной вспышки, приезжали в Ухань на "Всемирные военные игры".

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СШАРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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