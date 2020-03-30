Комитет Думы попросит сразу принять законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложит нижней палате парламента рассмотреть и принять законопроект о праве правительства РФ вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в трех чтениях на пленарном заседании во вторник, заявил глава комитета Василий Пискарев.

"Все предлагают рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в первом чтении завтра на пленарном заседании. Если получится, я думаю, это может произойти, и это регламентом не запрещено, я буду просить рассмотреть законопроект и во втором, и в третьем чтении, чтобы он максимально быстро вступил в силу и начал работать", - сказал он журналистам в понедельник.

"Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Одновременно вводится ряд дополнительных полномочий кабмина в связи с пандемией коронавируса.