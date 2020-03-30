Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение местами в больницах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение дополнительных мест в больницах, специализирующихся на лечении заразившихся коронавирусом, сообщил в понедельник председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Мы сегодня выделим дотации в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койка-мест в больницах и на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем", - сказал Мишустин.

"Президент и правительство предпринимают все необходимые меры, чтобы в любом регионе России люди, которые заболели в результате заражения новым коронавирусом, и те, у кого есть подозрения на наличие этой инфекции, получали своевременную медицинскую помощь", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабинета министров сообщил также о намерении выделить 5,2 млрд рублей из Резервного фонда правительства на закупку автомобилей скорой помощи. "Эти средства в ближайшее время помогут поставить в регионы около 1200 автомобилей", - сказал он.

Премьер-министр поручил Минздраву оперативно определить медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки.

"Министерство здравоохранения должно оперативно определить федеральные медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией", - сказал председатель правительства Глава кабинета министров предупредил, что "готовность должна быть полная - и места, и необходимое оборудование, и медперсонал".

Президент и правительство РФ делают сейчас все, чтобы заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь, заявил премьер.

Также Михаил Мишустин поручил в понедельник Минздраву оперативно определить медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки.

"Министерство здравоохранения должно оперативно определить федеральные медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией", - сказал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Глава кабинета министров предупредил, что "готовность должна быть полная - и места, и необходимое оборудование, и медперсонал".

Мишустин рассчитывает, что дополнительные ограничительные меры в регионах по примеру Москвы дадут положительный результат.