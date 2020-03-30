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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил Голиковой не допустить новых завозных случаев коронавируса

Особенно важными премьер-министр назвал меры строгого контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом исключить новые случаи проникновения этой инфекции из-за рубежа.

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"Особый вопрос - это меры строгого контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима", - сказал глава кабмина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Он в связи с этим напомнил, что в понедельник состоится очередное заседание оперативного штаба во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Я бы просил принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и также исключить новые случаи завозного коронавируса", - обратился к Голиковой Мишустин.

Он сообщил, что на заседании президиума координационного совета руководители Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" - Евгений Дитрих, Александр Нерадько и Виталий Савельев - доложат, каким образом в условиях временных ограничений на пересечение границы РФ будет организовано возвращение россиян из-за рубежа и отправка за границу иностранцев и других лиц, которые хотят выехать из России. Кроме того, в ходе заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова выступит по вопросу организации режима изоляции тех, кто вернулся в Россию из-за рубежа и других карантинных мер, сказал Мишустин. В свою очередь, продолжил премьер, главы Минздрава и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) - Михаил Мурашко и Вероника Скворцова - доложат координационному совету о готовности больниц к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРаспространение коронавируса нового типа
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