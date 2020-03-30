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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил Собянину обсудить с регионами меры по борьбе с распространением вируса

Премьер-министр велел провести совещание с главами регионов о введении мер по примеру столицы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину провести селекторное совещание с главами регионов о введении из-за коронавируса ограничительных мер по примеру столицы.

"Прошу вас обсудить на селекторе с главами субъектов Федерации введение подобных мер в субъектах Российской Федерации, а также доложить по результатам этого совещания о мерах, которые могут дать положительный эффект на местах", - сказал председатель правительства в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Мишустин заверил: "Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы снизить заболеваемость". Он напомнил о действующем в столичном регионе режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Мишустин отметил, что новые меры, введенные по решениям руководства Москвы и Подмосковья, обсуждались в правительстве РФ. Председатель правительства предложил на нынешнем заседании заслушать доклад Собянина о том, какая складывается ситуация в столице и регионах.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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