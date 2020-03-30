Совфед проведет 31 марта внеочередное заседание

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет Федерации 31 марта проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленных на реализацию предложений, прозвучавших в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Совет палаты только что принял решение провести 31 марта внеочередное заседание Совета Федерации. Мы все понимаем важность оперативного рассмотрения законодательных предложений правительства, основанных на поручениях президента России. На прошлой неделе сенаторы, комитеты СФ получили достаточно информации из регионов, чтобы иметь возможность оценить правильность предлагаемых мер. Проведены соответствующие консультации с правительством", - сказала Матвиенко.