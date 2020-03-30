Борисов и Решетников вошли в состав президентской комиссии по развитию ТЭК и экологии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Юрий Борисов и министр экономического развития Максим Решетников вошли в состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, следует из указа президента РФ.

В то же время из состава комиссии исключаются первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместитель председателя Государственной думы РФ Алексей Гордеев и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Комиссия по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности образована в целях координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы.