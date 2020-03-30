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Распространение коронавируса нового типа
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Путин потребовал от властей обоснованных действий в борьбе с коронавирусом

По мнению президента, именно такой подход позволил "выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели"
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к своим полномочным представителям в федеральных округах с призывом проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия в ситуации борьбы с коронавирусом.

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"Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели", - сказал президент на совещании. Путин призвал полностью и результативно использовать этот запас по времени.

Он также поручил своим полномочным представителям предпринимать все шаги, которые нужны для борьбы с коронавирусом, и не бояться проявить излишнюю бдительность. "Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными", - сказал Путин.

Президент заявил о принципиальном значении слаженной работы властей всех уровней. "Обращаю внимание, сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение", - заявил он.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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