Источник: Дума на этой неделе сократит число пленарных заседаний до двух из-за пандемии

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совет Думы решил сократить число пленарных заседаний нижней палаты парламента на этой неделе с традиционных трех до двух из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в аппарате Госдумы.

"Решение принято, чтобы и законодательно обеспечить предложения главы государства и кабмина в связи с пандемией, и минимизировать эпидемиологические риски", - сказал собеседник агентства. Заседания пройдут во вторник и среду, вместо заседания в четверг запланирована работа в думских комитетах.

Как сообщил по итогам Совета Думы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, повестка предстоящих пленарных заседаний чрезвычайно насыщена. Во вторник депутатам предстоит рассмотреть сразу в трех чтениях законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса: парламентарии обсудят выделение средств семьям с детьми, преференции для малого и среднего предпринимательства, бюджетную поддержку регионов. Кроме того, в тот же день Дума планирует принять законы об уголовной и административной ответственности за нарушение карантина.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.