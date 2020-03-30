{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин и Трамп в продолжительном разговоре обсудили пандемию и цены на нефть

Как сообщили в Кремле, президенты выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор и обсудили борьбу с пандемией коронавируса и ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. "Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе, - отметили в Кремле. - Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении".

Лидеры также обсудили состояние мирового рынка нефти. "Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - подчеркивается в сообщении. Также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов", - отметили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Лавров и Помпео обсудили актуальные вопросы в развитие разговора Путина и Трампа
Они обсудили проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и реализацию решений саммита G20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС