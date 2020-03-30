Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

"Нет, это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что российская сторона будет настаивать на отмене введенных Вашингтоном против РФ санкций в предстоящем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он, возможно, попросит об этом. Он уже в течение двух лет просит об этом...В отношении них действуют жесткие санкции, им это не нравится", - сказал американский лидер.

Глава российского государства неоднократно заявлял, что не намерен просить Вашингтон об отмене санкций. На экстренном саммите "Большой двадцатки" на прошлой неделе, созванном в связи с пандемией коронавируса, Путин предложил отказаться от торговых войн и международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".и ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Российский президент также предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд для финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.