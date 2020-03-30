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Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Президент США утверждает, что российский лидер последние два года неоднократно просил об этом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

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"Нет, это не так", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что российская сторона будет настаивать на отмене введенных Вашингтоном против РФ санкций в предстоящем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он, возможно, попросит об этом. Он уже в течение двух лет просит об этом...В отношении них действуют жесткие санкции, им это не нравится", - сказал американский лидер.

Глава российского государства неоднократно заявлял, что не намерен просить Вашингтон об отмене санкций. На экстренном саммите "Большой двадцатки" на прошлой неделе, созванном в связи с пандемией коронавируса, Путин предложил отказаться от торговых войн и международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".и ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Российский президент также предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд для финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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