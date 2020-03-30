Путин обновил состав оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Российского организационного комитета "Победа". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из комитета исключены десять человек, среди которых бывшие министры, ушедшие в отставку в январе 2020 года, включены - 11 человек, в том числе новые руководители профильных ведомств. В новый состав комитета вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минсвязи Максут Шадаев, министр спорта Олег Матыцин, глава Минтруда Антон Котяков, новый полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка, а также председатель общественной организации "Воин" Юрий Алексеев и президент организации "Российская ассоциация героев" Владимир Шаманов.

Из состав комитета исключены бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, экс-министр юстиции Александр Коновалов, бывший министр просвещения Ольга Васильева, бывший министр спорта Павел Колобков, экс-глава Минобрнауки Михаил Котюков, бывший глава Минсвязи Константин Носков, экс-министр культуры Владимир Мединский, бывший глава Минтруда Максим Топилин, бывший полпред президента на Северном Кавказе Александр Матовников, а также бывший президент Академии военных наук Махмут Гареев, скончавшийся в декабре 2019 года.

Оргкомитет "Победа" был организован в августе 2000 года указом Путина. Комитет занимается подготовкой и проведением мероприятий, связанных с памятными датами военной истории России, решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.