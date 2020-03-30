Путин наградил нескольких дипломатов за вклад в реализацию внешней политики России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил спецпредставителя по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном в понедельник на портале правовой информации.

Путин также наградил орденом Почета директора Первого департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Михаила Евдокимова и орденом Дружбы - посла России на Мальте Владимира Малыгина.

Тем же указом ректору МГИМО МИД РФ Анатолию Торкунову присвоено почетное звание заслуженного работника дипломатической службы РФ.