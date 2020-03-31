СБ ООН на время пандемии будет голосовать по резолюциям по новой системе

ООН, 31 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Совет Безопасности ООН на период пандемии коронавируса впервые вводит систему голосования по электронной почте. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Сейчас предусмотрена схема с письменным голосованием, в которой проект резолюции бросается в "синьку" (т. е. готовый документ выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования - прим. ТАСС), после этого страны - члены СБ информируют СКАД о своей позиции по этому проекту в течение 24 часов, - информировал он. - Когда все голоса аккумулированы, СКАД (SCAD - отдел по делам Совета Безопасности) сообщает об итогах голосования председателю СБ. Это нужно для того, чтобы никто не пытался повлиять на выбор других - в зале мы все голосуем одновременно, нет возможности посмотреть заранее, кто как проголосовал. Сейчас СКАД гарантирует конфиденциальность в этом вопросе".

Дипломат пояснил, что российская сторона с самого начало подтверждала готовность "приезжать в зал Совета Безопасности для голосований". "Для нас самой проблематичной из всех временных схем стала именно схема голосования", - продолжил он.

"Мы не хотели создавать прецедента удаленного голосования по видеосвязи, - подчеркнул зампостпреда. - По разным причинам: она не прописана в Уставе ООН, есть правовые проблемы, проблемы с безопасностью, технически система часто "слетает". Это был неуклюжий вариант, и мы стремились его избежать, и нам это удалось".

Дистанционная работа

По словам дипломата, СБ ООН в ближайшие два месяца может продолжить работать по удаленной схеме.

"Я думаю, что на какой-то обозримый период, если реалистично, на апрель-май, удаленная система работы сохранится", - отметил он.

В то же время, отметил Полянский, видеоконференции по статусу нельзя приравнивать к обычным заседаниям Совета. "Россия настаивала на этом, и это было зафиксировано, это неформальные заседания Совета Безопасности", - подчеркнул дипломат. - В Уставе ООН четко прописано, что брифинг и консультации - это "встречи" СБ, мы не хотели создавать прецедент или правовую проблему, поэтому мы договорились, что все встречи по VTC (видеоконференции - прим. ТАСС) будут носить статус неформальных консультаций".

Обстановка в постпредстве России

Сотрудники постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке две недели работают в особом режиме, стараясь как можно меньше времени появляться на улицах города, чтобы избежать случаев заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, отметил Полянский.