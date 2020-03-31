Матвиенко: СФ готов собираться так часто, как будет требовать ситуация с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит ничего необычного в столь оперативной работе законодательных и исполнительных органов власти. Совет Федерации, по ее словам, готов собираться так часто, как того будет требовать развитие ситуации с распространением коронавируса.

"Никакой чрезвычайщины, естественно, нет. Есть синхронная, оперативная работа исполнительной и законодательной власти", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

"Мы готовы все делать жестко, быстро, в оперативном режиме. Здесь никаких проблем с Советом Федерации не будет", - добавила она.

Спикер Совфеда отметила, что в ближайшее время сенаторы соберутся еще раз, дополнительное заседание пройдет в четверг, 2 апреля. "В случае необходимости мы готовы собраться в любой момент. Потому что развитие ситуации может потребовать новых дополнительных мер и реакции нас как законодателей", - подчеркнула Матвиенко.