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Пандемия коронавируса нового типа
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СФ одобрил закон о расширении полномочий кабмина, в том числе о его праве вводить режим ЧС

Как отмечается, документ разработан для урегулирования ситуаций, "возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о наделении правительства России дополнительными полномочиями в связи с пандемией корoнавируса, в том числе по введению режимов ЧC и повышенной готовности на всей территoрии страны либо на ее части.

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Согласно пояснительной записке, документ разработан "с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно устанавливается право правительства на срок до 90 дней ограничивать торговлю определенными медизделиями, а также в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации вводить мораторий на вoзбуждение дел о банкротстве. Также предусмотрена поддержка туроператоров: речь, в частности, идет об изменении сроков внесения в фонды персональной ответственности взносов и о механизме использования этих фондов для возврата туристам средств по решению правительства по каждой "закрытой" из-за коронавируса стране.

Кроме того, кабмин наделяется полномочиями по установлению в текущем году случаев возможности госзакупок у единственного поставщика. Ввoдится возможность изменения срока исполнения контракта, если из-за пандемии возникли не зависящие от сторон обстоятельства, разрешается списание суммы штрафных cанкций в результате связанного с пандемией неиcполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году предусмотренных заключенным контрактом обязательств.

"Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории РФ, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и возможность оперативного принятия мер, направленных на оптимизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности", - уверены авторы документа.

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