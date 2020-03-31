Матвиенко считает, что тема поправок в Конституцию не уйдет из поля зрения из-за пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тема внесения поправок в Конституцию РФ не только не исчезнет из поля зрения общества, но и приобретет новые качества. Такое мнение высказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что тема поправок в конституцию не только не исчезнет из общественного поля, но и обретет новые качества. Это подтверждают и опубликованные сегодня данные ВЦИОМ о поддержке россиянами изменений в конституцию", - сказала Матвиенко, отвечая на вопросы СМИ.

По ее словам, пандемия коронавируса и необходимость на нее реагировать с целью защиты жизни и здоровья людей дала дополнительное время, чтобы еще полнее раскрыть для общества смысл всех изменений в конституции и донести до каждого россиянина предлагаемые поправки.

Спикер Совфеда также заявила, что ожидает высокой активности россиян, потому что "возникающие в непростой ситуации солидарность в обществе и формирующиеся четкими действиями властей доверие закрепляют и развивают основные тезисы, заложенные в поправках".

"Законы находятся в тренде поправок в конституцию. Полагаю, в обозримом будущем сводки с полей борьбы с коронавирусом перестанут быть единственной новостью в материалах СМИ, в социальных сетях, в интернете. И это пройдет. Интерес к поправкам в конституцию в обществе выйдет на первый план", - сказала Матвиенко, выразив уверенность в том, что общероссийское голосование обязательно состоится и пройдет очень активно.