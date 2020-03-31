Петр Кучеренко назначен заместителем министра науки и высшего образования России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Петра Кучеренко заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Текст распоряжения размещен на портале правовой информации.

В Минобрнауки России Кучеренко будет курировать вопросы кадрового обеспечения, а также вопросы организации хозяйственной деятельности. Опыт работы в Совете Федерации поспособствует активизации взаимодействия с законодательными органами власти и регионами.

Кучеренко с 2012 года являлся руководителем аппарата комитета Совета Федерации и профессором кафедры муниципального права Российского университета дружбы народов. Он является автором более 50 научно-методических и научных работ. В 2018 году стал выпускником программы развития кадрового управленческого резерва, реализуемой под патронатом президента РФ.