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Самолет с техникой для борьбы с коронавирусом может вылететь в США 31 марта

Об этой помощи шла речь в разговоре российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - сказал он. По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты, - сказал он. - Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".

Песков заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент [России Владимир Путин] исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", - подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что так же складывается взаимодействие между Москвой и Пекином.

"Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет", - резюмировал Песков. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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