Посол: РФ со сдержанным оптимизмом оценивает встречу с США по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия со сдержанным оптимизмом оценивает содержание январских консультаций с США по вопросам стратегической стабильности, но считает, что новые американские установки едва ли способны стать основной для налаживания конструктивного взаимодействия. Об этом сообщил в интервью, публикуемом во вторник в апрельском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, посол России в США Анатолий Антонов.

"Что касается состоявшихся январских консультаций, то мы их оцениваем со сдержанным оптимизмом", - заявил дипломат, комментируя встречу межведомственных делегаций России и США, прошедшую в столице Австрии под председательством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и и.о. заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Кристофера Форда.

По словам Антонова, "позитив в том, что такая встреча состоялась", хотя она "и подтвердила значительные расхождения в подходах ко многим вопросам". "Не буду углубляться в детали. Однако отмечу, что мы много слышали от американских партнеров о концепции диалога в условиях так называемого соперничества великих держав. На наш взгляд, подобная формула едва ли может служить основой для выстраивания конструктивного взаимодействия ядерных держав в сфере безопасности", - подчеркнул посол.

Темы встречи

"Вместе с тем, - отметил он, - российским и американским представителям удалось обсудить факторы, оказывающие существенное влияние на стратегическую стабильность (хотя наши партнеры теперь почему-то предпочитают говорить о "стратегической безопасности")". "К таковым мы относим, прежде всего, развертывание системы глобальной ПРО, реализацию концепции "глобального удара", угрозу вывода оружия в космос и превращения космического пространства в сферу военного противостояния, количественные и качественные дисбалансы в сфере обычных вооружений на европейском континенте, разработку ядерных боезарядов малой мощности с одновременным переходом на доктринальные установки, ведущие к понижению порога применения ядерного оружия, и другие", - пояснил Антонов.

"На наш взгляд,- продолжал дипломат, - еще одним положительным результатом возобновленного российско-американского стратдиалога явилась достигнутая на встрече в Вене договоренность о переводе обсуждения по некоторым конкретным направлениям в формат экспертных групп, темы для которых еще предстоит проработать и согласовать".

Особая ответственность

Как констатировал посол, Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, "на которых лежит особая ответственность за сохранение международного мира и безопасности". "Именно поэтому диалог по стратвопросам необходимо поддерживать при любых обстоятельствах, независимо от политической конъюнктуры. Конечно же, у такого взаимодействия должен быть регулярный характер", - убежден Антонов.

Кроме того, он высказался за ориентирование такого диалога на достижение конкретных результатов. "При обсуждении проблемных вопросов глобальной безопасности не стоит забывать, что любой разговор - каким бы содержательным он ни был - должен быть устремлен на достижение конкретного результата. В данном контексте такой задаче мог бы отвечать поиск договоренностей по снижению напряженности и выходу на взаимоприемлемые понимания по тематике контроля над вооружениями. Первоочередная цель - восстановление доверия в этой сфере, попытка сохранить имеющиеся соглашения, купировать кризисные тенденции", - сказал посол.