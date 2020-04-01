{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол: РФ со сдержанным оптимизмом оценивает встречу с США по стратегической стабильности

Как отметил Анатолий Антонов, "позитив в том, что такая встреча состоялась"

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия со сдержанным оптимизмом оценивает содержание январских консультаций с США по вопросам стратегической стабильности, но считает, что новые американские установки едва ли способны стать основной для налаживания конструктивного взаимодействия. Об этом сообщил в интервью, публикуемом во вторник в апрельском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today, посол России в США Анатолий Антонов.

"Что касается состоявшихся январских консультаций, то мы их оцениваем со сдержанным оптимизмом", - заявил дипломат, комментируя встречу межведомственных делегаций России и США, прошедшую в столице Австрии под председательством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и и.о. заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Кристофера Форда.

По словам Антонова, "позитив в том, что такая встреча состоялась", хотя она "и подтвердила значительные расхождения в подходах ко многим вопросам". "Не буду углубляться в детали. Однако отмечу, что мы много слышали от американских партнеров о концепции диалога в условиях так называемого соперничества великих держав. На наш взгляд, подобная формула едва ли может служить основой для выстраивания конструктивного взаимодействия ядерных держав в сфере безопасности", - подчеркнул посол.

Темы встречи

"Вместе с тем, - отметил он, - российским и американским представителям удалось обсудить факторы, оказывающие существенное влияние на стратегическую стабильность (хотя наши партнеры теперь почему-то предпочитают говорить о "стратегической безопасности")". "К таковым мы относим, прежде всего, развертывание системы глобальной ПРО, реализацию концепции "глобального удара", угрозу вывода оружия в космос и превращения космического пространства в сферу военного противостояния, количественные и качественные дисбалансы в сфере обычных вооружений на европейском континенте, разработку ядерных боезарядов малой мощности с одновременным переходом на доктринальные установки, ведущие к понижению порога применения ядерного оружия, и другие", - пояснил Антонов.

"На наш взгляд,- продолжал дипломат, - еще одним положительным результатом возобновленного российско-американского стратдиалога явилась достигнутая на встрече в Вене договоренность о переводе обсуждения по некоторым конкретным направлениям в формат экспертных групп, темы для которых еще предстоит проработать и согласовать".

Особая ответственность

Как констатировал посол, Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, "на которых лежит особая ответственность за сохранение международного мира и безопасности". "Именно поэтому диалог по стратвопросам необходимо поддерживать при любых обстоятельствах, независимо от политической конъюнктуры. Конечно же, у такого взаимодействия должен быть регулярный характер", - убежден Антонов.

Кроме того, он высказался за ориентирование такого диалога на достижение конкретных результатов. "При обсуждении проблемных вопросов глобальной безопасности не стоит забывать, что любой разговор - каким бы содержательным он ни был - должен быть устремлен на достижение конкретного результата. В данном контексте такой задаче мог бы отвечать поиск договоренностей по снижению напряженности и выходу на взаимоприемлемые понимания по тематике контроля над вооружениями. Первоочередная цель - восстановление доверия в этой сфере, попытка сохранить имеющиеся соглашения, купировать кризисные тенденции", - сказал посол.

Теги
АвстрияСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичАнтонов, Анатолий Иванович
Реклама на ТАСС
Антонов: Россия готова хоть сегодня договориться с США о продлении ДСНВ
Посол РФ в США напомнил, что до истечения срока действия договора в феврале 2021 года остается все меньше времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС