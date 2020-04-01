Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский"

"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы", за то что они дали слово Ходорковскому, я бы присоединился к этой критике", - сказал Песков. При этом он отметил, что высказывания Соловьева не слышал, поэтому комментирует лишь сам факт. "Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. <...> Он же (Ходорковский - прим. ТАСС) преследуется по закону, поэтому, мне кажется, это некорректно", - добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Соловьев в передаче на радио "Вести ФМ" эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме, который выражается якобы в "заигрывании" с различными политическими силами, в том числе оппозиционными. Он, в частности, раскритиковал "Эхо Москвы" за интервью, которое радиостанция взяла у Ходорковского.