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Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский"

Экс-глава ЮКОСа преследуется по закону, напомнил пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным давать радиоэфир беглецам вроде Михаила Ходорковского. Таким образом представитель Кремля в среду прокомментировал критические высказывания журналиста Владимира Соловьева в адрес "Эхо Москвы" за интервью с экс-главой ЮКОСа.

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"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы", за то что они дали слово Ходорковскому, я бы присоединился к этой критике", - сказал Песков. При этом он отметил, что высказывания Соловьева не слышал, поэтому комментирует лишь сам факт. "Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. <...> Он же (Ходорковский - прим. ТАСС) преследуется по закону, поэтому, мне кажется, это некорректно", - добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Соловьев в передаче на радио "Вести ФМ" эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме, который выражается якобы в "заигрывании" с различными политическими силами, в том числе оппозиционными. Он, в частности, раскритиковал "Эхо Москвы" за интервью, которое радиостанция взяла у Ходорковского.

Теги
РоссияДело ЮКОСаХодорковский, Михаил БорисовичПесков, Дмитрий СергеевичДело Ходорковского
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