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Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

Костенников занимал эту должность с июля 2013 года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.

Костенников занимал должность статс-секретаря - замглавы Минздрава РФ с июля 2013 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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