Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

Предложения по изменениям в конституции

Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по конституции

Утвержденные поправки распространяют действующую уголовную и административную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования

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