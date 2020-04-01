Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.
Костенников занимал должность статс-секретаря - замглавы Минздрава РФ с июля 2013 года.