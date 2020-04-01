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Путин проведет совещание с правительством дистанционно

На совещании, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства. Оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет проведение его в дистанционном формате", - сказал Песков, уточнив, что глава государства будет находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. "Посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным большим набором руководителей правительства, которые также будут находиться на своих рабочих местах", - добавил он. 

Представитель Кремля отметил, что "полностью задействованы технологические возможности для обеспечения" такого формата работы. 

Он добавил, что на 1 апреля у президента намечено еще одно закрытое совещание, оно также пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, во второй половине дня возможен международный телефонный разговор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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